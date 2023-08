OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Riigikogu erikomisjon arutab: kust sai Pere Sihtkapital raha?

riigieelarve kontrolli erikomisjoni erakorralisel istungil – kell 8.30: SA Pere Sihtkapital rahastamine ja uuringud, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Riigikogu liige Riina Solman, Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor ja SA Pere Sihtkapital nõukogu liige Allan Puur, SA Pere Sihtkapital nõukogu esimees Katrin Kiisk ja juhatuse esimees Hillar Petersen, majandusteadlane Raul Eamets ning Riigikontrolli esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

Kogunemiseks tegi pühapäeval ettepaneku erikomisjoni aseesimees Maris Lauri (RE). «Aasta alguses eraldas toonane riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa) Pere Sihtkapitalile 250 000 eurot. Selgust vajab, miks ja millistest vahendistest Solman selle raha eraldas. Perepoliitika on teatavasti sotsiaalministeeriumi, mitte rahandusministeeriumi vastutusala,» selgitas Lauri, kelle sõnul on vaja välja selgitada, millistel põhjustel eraldati raha just Pere Sihtkapitalile ja kas eraldisele eelnes ka konkurss.