Paavo Nõgene lahkub Reformierakonnast. «Poliitikud on hakanud meie ühiskonnas liigselt domineerima»

«Poliitika on nende aastakümnete jooksul väga palju muutunud ja ma ei tunne end täna sobituvat kultuuri, kus Eesti poliitika hetkel omadega on. Lisaks on viimastel aastatel märgata tendentsi, et poliitika ja poliitikud on hakanud meie ühiskonnas liigselt domineerima, ja see on halb suund. Minu arvates, ei peaks poliitikat ühiskonnas nii palju märkama, kui täna seda kujunenud poliitilise kultuuri tõttu märkab. See vaid lõhestab ja väsitab ühiskonda,» lisas ta.