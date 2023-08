Ossiovski asemel võib saada Tallinna volikogu juhiks Maris Sild

Sotsiaaldemokraatliku erakonna veebilehel on kirjas, et Maris Sild on Tallinna linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees, juhtinud varem Kristiine linnaosakogu ja töötanud Euroopa Parlamendi liikme nõunikuna.

«Olen terve elu elanud Tallinnas. Ütlen enda kohta ikka, et olen sotsiaaldemokraadist maailmaparandaja. Seisan selle eest, et igal inimesel oleks võimalik olla õnnelik ja end teostada. Suurim väärtus on inimene ja ka meie riiki juhtides peab alati lähtuma väärtusest inimene eelkõige.»

Ossinovski teatas sotsiaalmeedias, et järgmisel nädalal algab linnavolikogu sügisene istungjärk ning sellega seoses on tal tulnud aeg anda teada juba mõnda aega tagasi sündinud otsusest.

«Hiljutiste riigikogu valimiste järel valis sotsiaaldemokraatide fraktsioon mind Toompeal fraktsioonijuhiks, mis on kujunenud sisepoliitilises olukorras mitte ainult suur au, vaid ka tõsine vastutus. Uue valitsuse tööplaan on väga ambitsioonikas pea kõigis valdkondades, olgu selleks keskkond, regionaalpoliitika, inimõigused või haridus. Valitsuserakonna fraktsioonilt eeldab see põhjalikku süvenemist, et tagada kiires menetlustempos õigusloome kõrge kvaliteet,» kirjutas Ossinovski.