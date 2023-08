FOTOD ⟩ Soome parlamendi esimees kohtus Hussari, Kallase ja Karisega

«Eesti ja Soome kaitsekoostöö on kestnud aastakümneid. Nüüd, kui Soome kuulub NATO-sse, on meil veelgi enam võimalusi koostööd edendada. Praegusel keerulisel ajal peaksime neid võimalusi täielikult kasutama,» toonitas Hussar. Esimehed avaldasid heameelt, et Eesti ja Soome on teineteisele olulised partnerid ja see väljendub ka tihedas koostöös meie parlamentide vahel.