Muhus kadunud olnud mees leiti üles

Neljapäeva hommikul sai häirekeskus teate, et Muhu vallas Tupenurme külas on kodust lahkunud Olavi, keda viimati nähti kolmapäeval, 16. augusti pärastlõuna paiku.

Kuressaare piirkonnapolitseinik Ahto Aulik sõnas neljapäeva õhtul, et politsei kontrollis piirkonda ja võimalikke viibimiskohti nii ATV, droonide kui ka PPA lennusalga kopteriga. Lisaks vestleldi mehe lähedaste ja külas asuvate talude elanikega, ent meest paraku leida ei õnnestunud.

Õhtul kella 19 paiku andis lähedalasuva talu elanik häirekeskusele teada, et Olavi ilmus tema hoovi. «Tänan tähelepanelikku inimest, kes Olavit märgates koheselt meid teavitas ja mehele abi pakkus kuni politsei ja kiirabi saabumiseni,» ütles Aulik, pannes südamele, et lähedaste poolt märkamine ja hoolimine on suure tähtsusega.