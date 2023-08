GALERII ⟩ Tallinna lahel harjutati inimeste päästmist ja laeva vabastamist

Õppuse stsenaariumi järgi hõivasid Naissaare lähedal liikunud laeva kurjategijad, mille järel osa laeva meeskonnast sattus vette ning vajas päästmist. Laeva hõivanud kurjategijad tegi kahjutuks politsei eriüksus K-Komando, kelle ülesanne oli laev koos sellele jäänud meeskonnaga vabastada.

Vabastatava aluse rolli mängis mereväe laev EML Kindral Kurvits. Õppusel osalesid ka Soome piirivalvelaev RV92, politsei ja mereväe kaatrid ning PPA kopter. Inimeste otsimist ja päästmist koordineeris lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus (JRCC Tallinn).

PPA mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla sõnul vajavad tõsised juhtumid merel alati mitme asutuse ning tihti ka mitme riigi koostööd. «Samuti on meie riigis viimastel aastatel olnud olulisi muudatusi, näiteks PPA laevade liikumine mereväe koosseisu, millega mereväele tuli juurde uusi ülesandeid. Õppused on hea võimalus koostööd harjutada, et saaksime päris juhtumitele võimalikult ladusalt reageerida,» ütles Kohtla.

Mereväe patrull-laevade divisjoni ülem, kaptenleitnant Tarmo Sepp märkis, et mereväe ja selle patrull-laevade ülesanne on muu hulgas toetada PPA-d päästeoperatsioonides ja korrakaitse ülesannete täitmisel. «Ja kuigi me teeme selle alast koostööd ametiasutuste vaheliselt igapäevaselt, siis keerulisemaid situatsioone on vajalik pidevalt eelkõige PPA lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskuse ja mereväe patrull-laevade vahel harjutada,» sõnas ta.

Õppusel osalesid ka Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti (Frontex), Euroopa meresõiduohutuse ameti (EMSA) ja Euroopa kalanduskontrolli ameti (EFCA) esindajad.