POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Hea märk: kohtunik otsustas põhjalikumalt süüvida Slava Ukraini vilepuhuja Tšernovi kohtuasja

See väljendus advokaadi väitel selles, et prokuratuur ei täitnud nõudeid, mis annavad õiguse esitada vastuväiteid. Uurijal on seadusest tulenev kohustus need avaldused kahtlustatavale ja tema kaitsjatele üle anda. Tšernovi advokaatide sõnul ignoreeris uurija neid nõudmisi täielikult ega andnud avaldusi kaitsjatele üle, võttes sellega neilt võimaluse vastuväiteid ette valmistada.

«Vaatamata sellele, et Tšernov esitas vastuväite, mille uurija on kohustatud prokurörile edastama, ei edastanud ta seda ning leian, et seda tehti teadlikult, et varjata menetlusrikkumisi,» rõhutas advokaat. «Vaatamata nendele menetlusrikkumistele, mida prokurör nägi, tegi ta ebaseadusliku otsuse ja pikendas kohtueelset uurimist.»

Tšernovi koduarest lõppes 12. augustil ja tal on nüüd õigus riigis vabalt liikuda. Tšernov ütles, et kavatseb jätkata vabatahtlikku tööd Ukraina armee abistamisel.

«Me ju ei jäta hätta oma sõpra»

Oleksandr Tšernovile esitatud süüdistusega on väga segased lood. Minu jaoks algas kõik sellest, kui mina ja Kristo Tohver tutvustasime Johanna-Maria Lehtmele meie käes olevaid dokumente Slava Ukraini ukraina partneri IC Construction rahade kasutamise kohta. Osa neist dokumentidest on tänaseks politsei käes ja neid ei ole veel avalikustatud. Päev pärast seda koosolekut hakkasid Oleksandr Tšernoviga juhtuma kummalised seigad Ukrainas. Ta põgenes Lvivist Palvogradi oma õe juurde. Tema sõbrad ütlesid, et talle hautakse kättemaksu paljastuste eest.

Ja siis järsku ilmub Palvogradis välja seni tundmatu mees, kes ütleb, et Tšernov tahtis talle müüa relva. Kuu aja jooksul ei tee kohalik politsei midagi erilist, võib-olla nad jälgisid Tšernovi, võib-olla mitte. Igal juhul mingit informatsiooni ei lisandunud, mis oleks näidanud, kellelt Tšernov relvi sai või kellele tahtis edasi müüa. Ja siis järsku tehakse läbiotsimine, mille käigus leitakse hommikul Tšernovi autost granaadiheitja ja 6 granaati. Politsei juurdlus ei püüdnud teada saada, kellele neid relvi oleks tahetud edasi müüa või mida nendega üldse taheti teha. Uurimine piirdus lihtsalt tõdemusega, et Tšernovil olid autos illegaalsed relvad, millelt leiti Tšernovi sõrmejäljed.

Tšernov väidab, et ta ei tea, kuidas need relvad said tema autosse ja kuidas sinna sattusid tema sõrmejäljed. Teoorias on füüsiliselt võimalik, et öösel murti tema autosse sisse ja need relvad sokutati sinna. Niisamuti on teoreetiliselt võimalik seegi, et tema sõrmejäljed võeti tema kasutada olnud arvuti klaviatuurilt Lvivis.

Ja nüüd algavadki probleemid. Uurida tuleks ju mõlemat versiooni. Kummati aga näitavad kohtueelse uurimise materjalid, et keegi üritas väga kiirustada kohtuotsuse langetamisega. Paberitel on palju pisivigu, mis justkui viitaksid lohakusele ja/või kiirustamisele. Juurdluse algatajal ei olnud paberite järgi isegi õigust seda protsessi käima panna. Niisamuti selgub, et asitõendid hävitati enne kordusekspertiisi. Tšernovi advokaate ei informeeritud õigeaegselt mitmetest sammudest, mille tõttu jäi ta ilma õigusabist mitmetel olulistel menetlushetkedel.

Seega ei ole kohalik prokuratuur vähemalt minu jaoks veenvalt tõestanud, et keegi teine ei saanud relvi tema autosse panna ja Tšernov on tõepoolest süüdi. Tema sõbrad kõikides väeosades, kellele ta aasta jooksul organiseeris abi, ütlevad aga otse, et see on lavastatud süüdistus. Et mõnele mehele lihtsalt maksti, et kogu jama alustada ja nüüd on Palvogradi justiitssüsteem jama ees, mis tuleb kuidagi ära klaarida.

18. augustil 2023 toimus Dniepropetrovski oblastis Pavlogradi linnas kohtuistung, mis pidi tähendama uurimise lõpetamist ja päris kohtu algust. Mittejuristi pilgule oli see omalaadne üritus. Kaitsjad juba tundsid prokurör Dmitro Otšeretjanõid, kellele anti terekätt. Prokurör teretas ka kohale tulnud ajakirjanikke tõsisel moel.

Kui saabus kohtunik, anti sõna kaitsjatele, kes ladusid tunni aja jooksul ritta oma etteheiteid juurdluse ajal politseinike ja uurijate toime pandud seaduserikkumistest. Kõikide asjade kohta olid neil ka tõendid. Kohtunik paistis esialgu igavlevat. Umbes siis, kui jutt jõudis selleni, et on võimatu teha kordusekspertiisi, muutus ta tõsiseks ja hakkas advokaadi jutu ajal lehitsema laual lebavat seadusraamatut, seejärel kaitsjate esitatud kausta.

Kohtusüsteem on Ukrainas üles ehitatud nii, et erinevaid istungeid juhivad erinevad kohtunikud, mis teeb ühe kaasuse raames nende äraostmise keeruliseks. See kohtunik valis istungi edasilükkamise. Pärast advokaatide ettekande lõppu prokurörile enam sõna seekord isegi ei antud. Istungi jätkumine lihtsalt lükati edasi 3. oktoobrile. Samas oli väga tähenduslik otsus, et Tšernovi puhul ei rakendata praegu mingeid sunnimeetmeid. Ta on vaba mees järgmise istungini.

Advokaatide sõnul oli see üsna oodatud lahendus. Tegelikult kohtunik ilmselt teab, et seda kaasust jälgitakse ka pealinna Kiievi tasandil, kus käib endiselt Slava Ukraini-IC Constructioni ja Vse-dlja peremogi suurem juurdlus abirahade kasutamise üle. Tõenäoline on seetõttu variant, et väga õhukese tõendusmaterjali põhjal ei soovita Tšernovi süüdi mõista ja samas tahetakse ka nägu päästa. Seni, kuni keegi ei ole tõestanud, et Tšernovi relvakaasuse puhul on asi kuritahtlikkuses, ei taheta seda kriminaalasja ka lihtsalt niisama lõpetada.

Kokkuvõtteks tsiteerin Tšernovi advokaati Artjem Krasnobrõžõd, kes väitis, et arvestades uurimise käigus toime pandud seaduserikkumisi ei ole aus kohtumõistmine selle kaasuse puhul võimalik ja see kriminaalasi tuleks lõpetada. Oleksandr Tšernov omakorda oli rahul protsessi praeguse kulgemisega. Kuna ta on praegu vabaduses, siis loodab ta taas jätkata Ukraina armee toetustegevusega. Aga seda juba mõnes uues organisatsioonis.

Ukraina võitleb praegu kahel rindel. Ühest küljest pressib peale loomastunud Vene Föderatsioon ja teisest küljest tuleb võidelda ka korruptsiooniga. Ma ei ole erapooletu selles kahekordses võitluses. Ma tahan, et Ukraina pealetung edeneks mõlemal rindel. Seepärast aitan Sašat kõikide vahenditega, et vähemalt kohtumõistmine oleks aus ja õiglane.

Ilmar RaagUkraina toetaja