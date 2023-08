FOTOD ⟩ Välisministeerium andis EAS-i ja KredExi ühendasutusele korraliku rahasüsti

Välisministeerium ja EIS on leppinud lähiaastateks kokku ühistes ekspordi ja investeeringute fookusriikides, mõõdetavates eesmärkides ja ühistes tegevustes seatud sihtide saavutamiseks.

«Riigi roll on toetada meie ettevõtete konkurentsivõimet strateegilise tähtsusega ja meie jaoks juba tugevatel turgudel, nagu Põhja-Ameerika ja Euroopa, kuid ka aidata siseneda kaugematele, aga suure potentsiaaliga turgudele, nagu Aasia ja Aafrika,» ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200).

«Samuti osaleme koos EIS-iga tegevustes, kus igal üksikul ettevõttel globaalselt välja minna oleks kulukas ja keeruline,» lisas ta. «Lepingu eesmärk on koostöös viia ellu tegevusi, kus EIS-il on juba pädevus ja kogemused olemas, näiteks rahvusvahelistel suurüritustel osalemine, ärimissioonide korraldamine, ettevõtlussektoreid tutvustavate uuenduslike turundusmaterjalide loomine, Eesti ettevõtluskeskkonna kuvandiloome ja turundus,» ütles Tsahkna.

«Eksport lähiriikidesse on igati ratsionaalne, kuid riskide hajutamiseks tuleb minna ka kaugemale ja kaugematel turgudel on riiklik tugi ettevõtetele määravama tähtsusega – kujundandes Eesti riigi mainet, aidates uksi avada ja toetada kohaliku turu tundmise ning võrgustikega,» ütles EAS-i ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Liina Maria Lepik. «Seda kinnitab nii statistika kui ka EIS-i ja välisturgudest huvitatud ettevõtjate senine kogemus. Riigipoolne nähtavus messidel, ärimissioonidel või muudel toetavatel sündmustel suurendab meie usaldusväärsust välispartnerite silmis. Lisaks sellele on meie väärtuspakkumiseks aeg – koondatud turuinfo, ulatuslik kontaktvõrgustik ja eeltöö nii kodus kui ka sihtriikides võimaldavad uuele turule kiiremini siseneda ja seal kanda kinnitada.»