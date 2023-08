Hussar: suur osa süüdistustest on üle võlli ja fabritseeritud

«Kahetsusväärne, et selline juhtum on toimunud ja ega mina ei oskagi kirjeldada, miks on asutud erakonnavastasele laimukampaaniale,» rääkis Hussar ja leidis, et suur osa nendest süüdistustest on selgelt fabritseeritud ja üle võlli. «Mida ma saan kommenteerida, on seotud erakonna liikmete tegevusega, et nad on põhikirja vastu eksinud, samuti on olnud üks andmekaitsejuhtum. Erakonna juhatus on tuvastanud andmekaitse regulatsiooni rikkumise, mille me andsime andmekaitse inspektsioonile (AKI) üle, kes ütles selle kohta, et väga hea, et erakonna juhatus õigel ajal ja täpselt reageeris. Selle põhjal on alanud erakonda mustav kampaania, mis kulmineerus eelmisel nädalal.»