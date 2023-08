Tollasele peaministrile Jüri Ratasele avaldati muret, kuidas investorid hakkasid Eesti turult tagasi tõmbuma ning «vaenuliku valitsuse maine mõjud läksid juba päris majanduslikuks». Tamkivi meenutas: «Ütlesime talle, et palun, kas teie valitsuse ministrid võiksid lõpetada Eesti maine rikkumise, et see segab Eesti majandusedu. Ratas vaatas Eesti tehnoloogiaettevõtete esindajatele otsa ja ütles, et te olete erakordselt silmakirjalikud, et vaadake hoopis Danske rahapesu. Nagu meie oleks selle põhjustanud.»