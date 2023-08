Martin Helme: kui nii käitub peaministri abikaasa, on see väga suur probleem

«Meil Eestis tambitakse maatasa küll muusikud, sportlased ja muidugi ka peaministriga mitte abielus olevad ettevõtjad, kes ei ole kuulekad Kaja Kallase poolt ette antud korraldustele. Valimiste eel tehakse nädalate kaupa nägu, nagu oldaks endast väljas välja mõeldud Prigožini juttude pärast. Tuleb välja, et loosung «mina toetan Ukrainat» oli mõeldud ainult kõigile teistele, ise toetab Kaja ja tema abikaasa siiski Putini režiimi,» kirjutas Helme.



Tema sõnul ei ole küsimus ainult eetikas ja hingematvas kahepalgelisuses vaid ka Eesti rahvusvahelises maines, mida Kallas oma äriga selgelt kahjustab. «Küsimus on ka selles, et ta aitab selle äriga kaasa Vene majanduse ja sõjatööstuse edenemisele, Putini režiimi kestmisele ja kohanemisele sanktsioonidega. Ja küsimus on selles, et ta õõnestab kogu sankstsioonide kontseptsiooni tõsiseltvõetavust Läbi oma finantsosaluse isiklikult selle pealt teenides. Olles kõigile teistele lakkamatuid loenguid lugenud, süüdistades kõiki kogu aeg putinismis,» sõnas EKRE esimees.



Helme arutles, et kui nii käituks suvaline reformierakonda toetav ärimees, oleks see probleem, aga kui nii käitub peaministri abikaasa, on see väga suur probleem. «Kui aga juba peaminister on selle äriga isiklikult ja otseselt seotud, on tegemist ületamatu probleemiga. Selline inimene ei saa jätkata peaministri ametis. Ei oma jõhkra kahepalgelisuse ega Eesti maine pärast.»