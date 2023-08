Stark Logistics: meil ei ole sõja ajal olnud ühtegi Vene klienti

Ettevõte Stark Logistics saatis meediaväljaannetele pöördumise, milles käsitleb peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku ümber lahvatanud skandaali.



Ettevõte sõnab pressiteates, et neil ei ole alates sõja algusest olnud Venemaal ühtegi klienti. Logistika planeerimist ja veoteenust pakkuval ettevõttel on tänaseni Eesti klient Metaprint, millel on Venemaal aerosoolpakendi tehas, ja mille tegevuse lõpetamist on selle omanik Eesti meedias kogu aeg avalikult kommenteerinud.



«Stark Logistics on aidanud selle ettevõtte äritegevust Venemaal lõpetada, kuna tunneme klienti hästi, sest kliendi omanik on enamusomanik ka ettevõttes Stark Logistics. Kõik veod on toimunud selleks ettenähtud moel, Eesti pädevatel asutustel on nendest dokumenteeritud ülevaade ning ühelegi Venemaa ettevõtjale ega sealsele lõplikule kasusaajale ei ole selle käigus tulu tekkinud – rekad ei ole äravedude raames Venemaal isegi tankinud,» kirjutatakse teates.