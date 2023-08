Riik näitab muskleid: minister lubab Narva «punased» tänavad ümber nimetada

«Tänaseks on uute tänavanimede kohta tagasiside andmise tähtaeg möödas ning põhjendatud ettepanekuid tänavanimede muutmata jätmiseks ei laekunud. Seega lähme me plaanipäraselt edasi Narva sobimatute kohanimede muutmisega,» kinnitas regionaalminister Madis Kallas. «Jutt käib nendest tänavanimedest, mis on Eesti aja- ja kultuurilooga selgelt sobimatud kohanimed ning mida ei ole seni ära muudetud.»

Regionaalministrile annab õiguse kohanimesid muuta märtsi keskel jõustunud kohanimeseaduse muudatus. Seadus nägi ka enne muudatust ette, et kui ilmneb kohanime sobimatus Eesti aja- ja kultuurilooga ning pühendusnimele esitatavate nõuetega, on omavalitsus kohustatud algatama taolise seadusevastase kohanime muutmise menetluse 30 päeva jooksul. Küll aga ei sätestanud senini kehtinud seadus tagajärge, mis saab siis, kui omavalitsus ei ole ministri ettepanekust hoolimata uut kohanime määranud. Tänavu muudetud kohanimeseadusega anti riigile konkreetsemad hoovad selgelt sobimatute tänavanimede vahetamiseks juhul, kui kohalik omavalitsus ei ole valmis seda ise tegema. Taoliseks juhtumiks on näiteks olukord, kui kohanimi on seostatav Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastaste isikute, sümbolite või sündmustega.