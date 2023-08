Läänemets: peaminister peaks selgitama, kui detailselt oli ta mehe ettevõtte tegemistest teadlik

«Mõistame kõik, et peaministri usaldusväärsus mõjutab kogu valitsuse usaldusväärsust, seda nii Eesti avalikkuses kui rahvusvaheliselt. Seetõttu on äärmiselt vajalik saada kõikidele küsimustele ammendavad vastused ka seotud ettevõtjatelt. Valitsuse põhimõte on meil endiselt üks ja seda alates 2022. aasta veebruarist kui Venemaa Ukrainat ründas - Venemaaga seonduva äri suhtes on valitsusel nulltolerants,» lisas ta. «Agressorriigis äritegemise puhul ei saa johtuda ainult sanktsioonidest ja tegutseda põhimõttel «mis pole keelatud, on lubatud» ehk et kaaluda tuleb ka eetilisi aspekte.»