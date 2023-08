Peaministri abikaasaga seotud äri Venemaal kubiseb vastuoludest

Peaminister Kaja Kallase (RE) abikaasaga seotud logistikaettevõte Stark Logistics on meedias kõlanu järgi seotud vaid viimaste, inertsist toimuvate vedudega Venemaalt ja septembris koidab lõpp. Tegu peaks olema pelgalt lubatud laojääkide veoga, mis toimuvat maksu- ja tolliameti pilgu all, kuid Metaprint - ettevõte, kellele Stark Logistics pakub veoteenust - on majandusaasta aruandes varem isegi tunnistanud, et alles eelmisel kuul paberite järgi Venemaale läinud kaup peaks olema sanktsioonide all.