Kapo: kui tegemist on JOKK-skeemiga, pole karistusõigusliku etteheite tegemiseks alust

Seoses peaminister Kaja Kallase RE) abikaasa Arvo Halliku ümber lahvatanud skandaaliga on tekkinud mitmel pool küsimusi, kas peaministri perekonna seotus Venemaal tegutsevate ettevõtetega võiks ka nende vaates probleemiks osutuda.



Kapo vastas Postimehe päringule, et nad briifivad regulaarselt valitsuse liikmeid, sealhulgas peaministrit, Venemaa ja Vene eriteenistustega seotud julgeolekuohtudest, et nad oskaksid vältida šantaaži ohvriks sattumist.



«Peaministril, nagu ka teistel valitsuse ja riigikogu liikmetel on ametikohajärgne juurdepääsuõigus Eesti riigisaladustele. Küll on peaminister läbinud kontrolli NATO ja EL saladustele juurdepääsuks ning aluseid loa andmisest keeldumiseks me ei tuvastanud. Julgeolekukontrolli käigus kogutud teavet pole võimalik täpsemalt avada,» ütles Kaitsepolitseiamet kirjalikus vastuses.



Samuti lisati, et neile teadaolevalt pole peaministri abikaasaga seotud ettevõtted sanktsioone rikkunud. «Kui kusagil on tegu olnud nn JOKK skeemiga, siis see seda tähendabki, et karistusõigusliku etteheite tegemiseks pole alust. Moraalseid hinnanguid me ei anna,» nentis kapo.