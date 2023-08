GALERII ⟩ Reinsalu Isamaa volikogul: Kaja Kallas peab tagasi astuma

Moraalset kapitali mitteomav valitsusjuht on ka julgeolekurisk, mis ahendab meie rahvusvahelist veenvust resoluutseks sanktsioonipoliitikaks ning täiendavaks Ukraina toetamiseks. Meie kaalukaim argument Venemaast ruumiliselt ja mineviku kaudu kaugematele riikidele on olnud, et inimsuse argument on kaalukam kui äriline kasu. See argument on meie eluline julgeolekutagatis.

Meie ülesanne number üks laiemalt on julgeolek. Ukraina vastupealetung ei ole edenenud tempos, mida rahvusvaheline üldsus on eeldanud. Krimmi pole suudetud veel ida suunal ära lõigata. Peame visalt partnerriikidele ütlema, et selle põhjus peitub Lääneriikides. Senini pole juletud teha otsuseid kaugmaarakettide andmiseks Ukrainale, tõsine on õhutõrjerelvade puudus, et katta pealetungivaid vägesid. On tõsine oht, et lähematel kuudel kerkivad Lääne pealinnades esile käsitlused sõnumiga „rahu territooriumi eest.“ See ei vasta ei Ukraina, Eesti ega kogu Euroopa huvidele. Eesti peab seda vastustama. Vajame just kriitilisel ajal rahvusvahelisest poliitilist selgust. NATO Vilniuse tippkohtumise otsused jäid pidama poolele teele. Isamaa ettepanekul kujundas Riigikogu Eesti positsiooni, et Ukrainale tuleb anda NATO-ga liitumise kutse. Seda me ei saavutanud ning järgmine sihik peab olema NATO 2024 Washingtoni tippkohtumine.