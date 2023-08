Zelenskõi sõnul ei pruugi kõik sõda Venemaa pinnal toetada

Zelenskõilt küsiti ühes intervjuus, kas sõda tuleks viia Venemaa pinnale. Ukraina liider ütles, et tema hinnangul on suur oht, et Ukraina jääb sellise lahendusega üksi.

Erinevad rünnakud Venemaa poolel on viimasel ajal samas sagenenud ja Moskva on nendest osades süüdistanud Kiievit. Ukraina pole rünnakute korraldamist tunnistanud.

Väljaanne Guardian kirjutas päev varem, et Ukraina relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi pidas 11 päeva tagasi salajases paigas Poola-Ukraina piiril niiöelda sõjanõukogu koos kõrgete NATO sõjaväelastega.

Uudises märgitakse, et lisaks Zalužnõi meeskonnale osalesid kohtumisel NATO Euroopa vägesid juhtiv USA kindral Christopher Cavoli ja Briti kõrgeim sõjaväelane admiral Tony Radakin.

Ajalehe teatel oli viis tundi väldanud kohtumise eesmärk aidata ümber kujundada Ukraina sõjalist strateegiat. Lääne allikate sõnul võis pärast piiril peetud arutelu märgata strateegia muutumist.

«Ma arvan, et te panete tähele, et Ukraina relvajõud on nüüd keskendunud Zaporižžja rindele,» ütles allikas.

Tegemist polnud esimese taolise vestlusega. Kohtumine piiril toimus osalt pärast seda, kui Radakin käis ilma ühegi Briti ministrita Kiievis, kus pidas avalikustamata 45-minutise kohtumise Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga, mille eesmärk oli kaitseallikate sõnul paremini mõista Ukraina strateegiat ja seda, kuidas lääs võiks aidata.

Zelenskõi toonitas pühapäeval antud usutluses sõja võitmise tähtsust, mis muudab tulevikus võimatuks uute sõdade alustamise Venemaa poolt, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Riigipealt küsiti tema unistuste ja edasise kohta, sest tema isiksus on juba ajalukku läinud. President vastas, et praegu pole tema jaoks esmatähtis küsimus, kuidas teda ajaloos tajutakse.