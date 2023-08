Oleg Ossinovski: ainult majandusest mitte midagi taipavad inimesed võivad öelda, et Stark Logistics toetab Putinit

Kuigi enamus eestimaalastest on kahes avaliku arvamuse uuringus leidnud, et peaminister Kaja Kallas (RE) peaks oma abikaasa Arvo Halliku tegude tõttu tagasi astuma, siis suurärimees Oleg Ossinovski arvab risti vastupidi – iga Venemaalt Eestisse toodud euro nõrgestab verist agressorit. Tema avaldusel on juures tugev poliitiline maik.