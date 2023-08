Uuring: autojuhte ajavad närvi nende sõidurajale trügijad

«Nähes, et inimesi häirib rohkem nende suunas karjumine, on ehk mõistlikum piirduda väikese signaaliga, andes märku, kui keegi teeb mõne ohtliku manöövri. See, kui keegi stardib pisut aeglasemalt, ei tähenda, et teda peaks alati signaaliga kostitama. Taas jõuame planeerimise juurde, mida tasub seoses algava kooliaastaga meelde tuletada – mõnikord on targem leppida väikese hilinemisega või lihtsalt startida varem. Emotsioonid võivad liikluses põhjustada õnnetusi ja nagu selgub uuringust, ei meeldi need ka kaasliiklejatele,» lisas Kruus.