Kannatanu lähedased soovivad Aruküla pussitamise kohtuprotsessi avalikuks

Ringkonnakohtu otsus selgub septembris ning esialgu vähemalt seniks pole ajakirjanikel istungitele asja.

30. aprilli öösel Aruküla koolistaadionil 19-aastase noormehe surnuks pussitanud 18-aastane noormees astus juuli alguses kohtu ette. Ehkki tegu on täisealistega, kuulutas kohtunik kogu protsessi süüdistatava kaitsja taotlusel kinniseks. Tol ööl sai viga ka alaealine neiu, kuid tema kohtu ees ütlusi samas andma ei pea, kirjutas Delfi.

«Määrust põhjendas kohus alaealiste kannatanute huvide kaitsega,» selgitas prokuratuur. «Kannatanu (surma saanud noormehe lähedaste) esindaja on esitanud määruskaebuse kohtumenetluse kinniseks kuulutamise vaidlustamiseks, kuid see määrus on veel lahendamata ehk jätkuvalt Tallinna ringkonnakohtu menetluses,» vastati Postimehele.

Õhtuleht on avalikult istungilt vahendanud, et süüdistatava kaitsja taotles kogu protsessi kinniseks kuulutamist sellega, et avalik arutelu võib kannatanutele kannatusi põhjustada, kuid prokurör vaidles sellele vastu.

«Üldjuhul on kriminaalasja kohtumenetlus avalik ning kohtuistungitest võib võtta osa igaüks. Kohus võib kohtumenetluse kinniseks kuulutada, kui see on vajalik kas mõne menetlusosalise kaitseks või õigusemõistmise tõrgeteta toimimise huvides,» seisab kohtute kodulehel. «Õigusemõistmise huvides võib kohus ka piirata kohtuistungist osa võtvate pealtvaatajate hulka.»