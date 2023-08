GALERII ⟩ Tallinna hotelli ehitusel tuli välja sajanditevanune paat

«Hetkel veel töö paadi väljapuhastamisega käib ja seetõttu ei saa põhjapanevaid järeldusi kahjuks teha,» kommenteeris arheoloog Rivo Bernotas. Küll aga oskas ta lisada, et arvestades paadi asukohta ja omaaegset merepiiri võiks see kõige hilisemalt pärineda 17. sajandi teisest poolest.

Nii arheoloog, Tallinna linn kui ka AS Merko Ehitus Eesti projektijuht Tiit Joosti toonitasid, et paadi leiukohal pole mingit pistmist trammiliini ehitusega.

«Tegemist ei ole Vanasadama trammiliini objektiga, vaid Sadama tn 4 ehitatava hotelli ja büroohoonega, mida ehitab samuti AS Merko Ehitus Eesti. Fotolt on näha sulundseintega süvend, mida trammiliini tööde raames pole. Samuti on pildilt näha, et arheoloogilised uurimised on kestnud juba mõnda aega, millest oleksime tellijat kindlasti teavitanud,» sõnas Joosti.