Cropsey: Ukrainal on eduks vaja relvi ja mitte nõuandeid

«Ukraina relvajõudude pealetung on jõudnud murdepunkti. Edu arendamiseks ei vaja Kiiev tasuta hinnanguid ja reklaaminõuandeid, vaid relvi ja laskemoona,» sõnas mõjukas poliitikategelane.

«Venemaa sõjalised liinid purunevad, kui Ukrainale antakse piisavalt aega. See aga nõuab Ühendriikidelt suurt sõjalist toetust. Ukraina edu saavutamiseks peab Washington riiki varustama oluliste relvade ja laskemoonaga,» toonitas Cropsey.

Endine mereväeohvitser rõhutas, et Ukraina jõupingutuste professionaalne analüüs on kogemuste puudumise tõttu napp. USA ja Venemaa sõjavägi lõpetasid pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist vaenutegevuse analüüsid, kuna neil puudusid kogenud vastased, kellega end võrrelda.

«Praegune seisukoht USA sõjaväejuhtide seas on, et ukrainlased peaksid keskenduma ühele üliolulisele linnale Zaporižžja oblastis. See on jabur, kui arvestada, et vaenlasel on võimsad kaitseliinid ja mobiilsed reservid ning kumbki pool ei suuda õhuülekaalu saavutada,» arvas Cropsey.