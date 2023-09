Kuressaare kraanivesi ei ole endiselt joogikõlbulik

AS Kuressaare Veevärk jätkab vee kloorimist ja alustas veetrasside loputamist, et kloorilisandiga vesi jõuaks kiiresti tarbijateni. Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu sõnul on laupäevaste analüüsitulemuste järgi Unimäe veetöötlusjaamast Kuressaare trassidesse minev vesi puhas, kuid linna eri piirkondades esineb vees nii E.coli kui ka coli-laadseid baktereid. «Seetõttu palun inimestel Kuressaares kraanivett keetmata kujul mitte tarbida. Eelistada võiks pudelivett või kraanivesi eelnevalt vähemalt 10 minutit läbi keeta,» ütles Tuisk.