Kanadas tapeti tulistamises kaks inimes

«See oli kaos ja polnud üldist suunda, kuhu inimesed jooksid. Kõik jooksid lihtsalt, et kuhu said. Käisid kiired paugud ja siis oli karjumine. Siis oli paus ja siis tuli veel ilmselt 15-16 lasku, mida ma mäletan,» kirjeldas Nico, kes tuli pulma oma sõbrale järele.

«Politsei käskis jääda sõidukitesse. Me ei saanud sündmuskohalt lahkuda,» ütles üks tunnistaja.

Ottawa politsei täpsustas, et hukkus kaks meest, kellest üks oli 26- ja teine 29-aastane. Mõlemad olid pärit Kanada suurimast linnast Torontost.

Groulx ütles, et politseil ei ole praegu ühtegi märki, mis viitaks, et tegemist on rassi või usuliste tõekspidamistega seotud vihakuriteoga.