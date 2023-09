Biden väljendas pettumust Xi tippkohtumisest kõrvalejäämisega seoses

USA on töötanud tõhusama töösuhte taastamise nimel ja saatnud viimastel kuudel Hiinasse rea kõrgeid ametnikke, vaatamata jätkuvale hõõrumisele.

«Minu viimase informatsiooni kohaselt ei kavatse Xi sõita,» ütles Euroopa Liidu kõrge ametnik neljapäeval ja lisas, et tema asemel sõidab kohale peaminister Li Qiang.

Tippkohtumine toimub 9.–10. septembril New Delhis.

Teisipäeval avaldas India Hiinale protesti ametliku kaardi kohta, millel on suur osa Himaalaja aladest tähistatud Hiina osana, ehkki India peab seda endale kuuluvaks.

Euroopa ametnikud loodavad, et G20 tippkohtumisel avaneb võimalus mõjutada Indiat ja Hiinat kritiseerima Venemaa sõjategevust Ukrainas.

New Delhil ja Moskval on külma sõja ajast tihedad sidemed ja Venemaa on endiselt India suurim relvatarnija.