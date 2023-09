VIDEO JA BLOGI ⟩ Kaja Kallas: jah, ma olen andnud oma sõpradele laene ja ei ole neid alati tagasi saanud

Peaminister rõhutas, et ta on töötanud 28 aastat, neist 17 erasektoris, sealjuures on ta olnud kahe advokaadibüroo partner. «Olin väga hea advokaat ja teenisin hästi,» lausus Kallas.

Ta lisas, et loomulikult ei ole tema säästud pärit viimase viie aasta arvelt tema poliitikas oleku ajal Eestis. Sealjuures kinnitas Kallas, et erasektoris olles teenis ta üheksa korda rohkem kui poliitikuna. Kallas kinnitas, et ta ei ole poliitiku karjääri valinud raha pärast, vaid soovist Eesti jaoks midagi ära teha.

Peaminister rõhutas, et ta ei ole oma sissetulekuid varjanud ning suured säästud jäid alles, kuna ta pole suuri kulutusi teinud. Ka komisjoni liige Irja Lutsar (Eesti 200) leidis, et kui inimene on suur tööloom, siis tal ei jäägi aega üle, et raha kulutada.

Küsimused Kallase rahaasjade kohta kerkisid esile seoses tema laenudega Arvo Halliku ettevõttele Novaria Consult. Kahe laenu kogusumma oli 370 000 eurot.

Ühe varasema laenu kohta, mis ei läinud Novaria Consultile, märkis Kallas, et see läks tuttavale. «Ma olen andnud oma sõpradele laene ja ei ole neid alati tagasi saanud,» möönis Kallas. Nimelt ta sõbranna sai laenu ning avas ilusalongi, hiljem juba restorani.