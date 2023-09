Karis: ma oleksin eelistanud, et valitsusjuht astunuks tagasi

23. augusti õhtul tuli avalikuks, et peaministri abikaasa osalusega logistikaettevõte on pärast Ukraina sõja puhkemist jätkanud vedusid Venemaale. Kallas on korduvalt tõrjunud väiteid, nagu ta oleks olnud sellest teadlik. Samuti ütles ta, et ei kavatse valitsusjuhi ametist tagasi astuda.

Tavapäraselt riigikogu sügisese istungjärgi eel parlamendierakondade esimeestega kohtudes tõdes Karis, et poliitsügise eel on kõigi erakondade vastutus tagada seadusandja töövõime.

«Lihtne on näpuga näidata, et kes on kevadises obstruktsioonis süüdi, kuid nüüd peab leidma lahendused, et tupikusse jõudnud parlament juhtida normaalsele teele tagasi,» rõhutas riigipea. «Sisepoliitika käsipidur tuleb üles leida ja see lahti lasta. Riigikogu peab töötama.»