Jahimehed on tänavu lasknud juba 88 karu

Eesti Jahimeeste Seltsi andmetel on kõige enam loomi püssitoru ette jäänud Lääne- ja Ida-Virumaal, kus on lastud vastavalt 16 ja 15 looma. Järvamaal on kütitud 12 karu, Harjumaal 10, Jõgevamaal samuti 10, Tartumaal kaheksa, Viljandimaal seitse, Pärnumaal viis, Raplamaal kolm ja Läänemaal ning Põlvamaal üks karu.