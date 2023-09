Iseenesest on muudatused muidugi nii väiksed, et sama hästi võiks rääkida toetusnäitajate stabiilsusest. Näiteks Reformierakonna toetus on viimase kolme nädala jooksul liikunud 24,4 protsendilt 25,3 protsendile. Ülejäänud erakondade kohta saab öelda, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Isamaa on natuke tõusnud ning Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti 200 natuke langenud.