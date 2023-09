Mustamäel levis kuulujutt võikalt mõrvatud lapsest: vanemad ei julge lapsi õue mängima lasta

Kuna lugejal on ka endal lapsed, kellest üks käib veel algklassis, siis otsustas ta asja politseist uurida. «Helistasin ja küsisin ja siis mul paluti oodata ning hiljem öeldi, et ei saa mulle informatsiooni anda,» oli ta nõutu.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Barbara Lichtfeldt ütles Rus.Postimehele, et need jutud ei vasta tõele. «Sellist juhtumit ei ole olnud!» lausus Lichtfeldt. Politsei on suhelnud ka selle inimesega, kes on seda juttu levitanud.