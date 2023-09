Kahtlase mardika leid koos rumala naljaga käivitas häirekella

Muretekitaja, kes tituleeriti esialgu aasia sikuks, avastasid Lääne-Virumaa Järsi küla Metsamõisa talu peremehe Priit Adleri sõnul juuli keskel toimunud avatud talude päeva raames kaks külastajat, mees ja naine. Üks neist püüdis musta värvi, külgedel valgete laikudega ja triibuliste tundlatega sitika taluõuel kinni, uuris seda põgusalt ja lasi siis uuesti lendu. Külalised avaldasid seejuures veendumust, et tegemist on ohtliku taimekahjuri, aasia sikuga.

«Mees rääkis, et ka neil on koduaias aasia sikke, ja naisterahvas lisas, et neil on sikkudega kogemused,» rääkis Adler, kelles tärkas kahtlus, kui ta kuulis jutu täienduseks öeldud fraasi «ärge te seda leidu PRIA-le (põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet – toim) esitage, sest vastasel korral tuleb kahe kilomeetri ulatuses kõik lehtpuud maha võtta».