Macroni sõnul ei tohi Pariisi olümpiamängudel olla Vene lippu

Macron vastas küsimusele Venemaa sportlaste võimaliku võistlemise kohta Pariisis neutraalsetena.

«Ma loodan, et see on olümpiamaailmas südametunnistuse otsus. See pole võõrustajariik, mis peab otsustama, mida Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) peaks tegema,» sõnas Macron.

«Ilmselt ei saa Pariisi mängudel olla Venemaa lippu, ma arvan, et konsensus on olemas,» lisas Macron oma intervjuus.

«Venemaal pole kohta spordivõistlustel ajal, mil riik sooritab sõjakuritegusid ja küüditab lapsi.» toonitas president.

«Tegelik küsimus, mille olümpiamaailm peab otsustama, on see, et milline koht anda võistlustel neile Venemaa sportlastele, kes on mõnikord valmistunud kogu eluks ja võivad samuti olla selle režiimi ohvrid,» märkis Macron.

Presidendi hinnangul on samas raske vahet teha neil Venemaa sportlastel, kes on kaasosalised ja kes on režiimi ohvrid.

«See on tõeline küsimus,» lisas Macron.