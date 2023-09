Ussisõnad jõuavad neljapäeval Tallinna tänavatele

Lisaks senisel väljaõppel omandatud teadmiste üle kordamisele ja kontrollimisele teevad reservväelased koostööd ka kaitseväe ja Kaitseliidu partnerasutustega. «Me harjutame koostööd nende erinevate partnerasutustega, kes konkreetsetes linna piirkondades vastutavad elutähtsate teenuste tagamise või turvalisuse eest. Paraku ei ole lahingute pidamine ainult kaitseväe ja Kaitseliidu rida, see on kogu ühiskonna ühine pingutus, ja just seetõttu harjutame me homme koostööd ja kontaktide loomist politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, kiirabi, linnaosavalitsuste ja mitmete teiste asutustega,» ütles kolonel Luhaäär.