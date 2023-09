Kuressaare kraanivett võib taas juua

Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam ütles, et terviseameti hinnangul on Kuressaare joogivesi tarbimiseks ohutu, kuna kolm järjestikust veeproovi kõigist veevärgi trassidest on olnud puhtad. «Küll aga paneme inimestele südamele, et oma kinnistu torustik tuleb tingimata enne vee tarbimist läbi voolutada, sest muidu saastet torustikest välja ei saa,» lisas Juhkam.