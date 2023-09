BLOGI ⟩ Keskerakond valis uueks esimeheks Mihhail Kõlvarti

Keskerakonna juhtivliikmed kogunesid juuli alguses Ratase kutsel erakorralisele koosolekule. Vahetult pärast koosoleku algust tuli teade, et Ratas tegi ettepaneku kokku kutsuda erakorraline kongress ning kinnitas, et ta ise enam erakonna juhiks ei kandideeri.

Erakonna esimehe kohalt taanduv Ratas ütles pressikonverentsil, et on alates 15. aprilli volikogust, mil otsustati ühehäälse paremusega, et erakorralist kongressi ei toimu, püüdnud erakonna sees olevaid erinevaid osapooli lepitada, kuid tulutult. «Ma näen seda, et töist usalduslikku õhkkonda erakonna sees ei ole,» nentis Ratas.