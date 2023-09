Läänemets pärast Kõlvarti võitu: Kiige maailmavaatele on sotsides rohkem kaasaelajaid

«Jõudu Mihhail Kõlvartile Keskerakonna tüürimisel! Nagu ta ka ise tunnistas, on ta võtnud suure vastutuse ja kahtlemata on tegu väljakutsega,» ütles Läänemets.

«Sotsiaaldemokraadina saan öelda, et meie koostöö Tallinnas on seni olnud hea,» viitas erakonna juht sotside ja Keskerakonna vahelisele koalitsioonile pealinnas. «Kuigi Tanel Kiige poolt pakutud maailmavaatele on sotsides rohkem kaasaelajaid kui Keskerakonnas, loodan, et ka edaspidi saame vasakpoolse maailmavaate, solidaarsema ja õiglasema Eesti ehitamise toetusele Keskerakonna puhul edasi loota.»