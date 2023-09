GALERII ⟩ Konstantinoopoli patriarh Bartolomeus alustas tiheda graafikuga visiiti Karise juures

President Alar Karis ja oikumeeniline patriarh Bartolomeus kõnelesid kohtumisel Kadriorus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku rollist ja tegevusest Eestis ning ühistest jõupingutustest Ukraina toetamisel. Samuti räägiti keskkonnaküsimustest ning haridus- ja teaduskoostööst Tartu Ülikooli ja Apostlik-Õigeusu Kiriku vahel.

Karise sõnul on oikumeeniline patriarh pühendunult aidanud Ukraina õigeusklikke Venemaa algatatud sõjas. «Venemaa sõda ei ole ainult sõda Ukraina rahva, kultuuri ja riigi püsimise vastu. See sõda on kõigi rahuarmastavate ja vabade ühiskondade ühiste väärtuste põrmustamine üle kogu maailma,» ütles president Karis. «Meie jõud on ühendatud, säilitame oma igakülgse toetuse Ukrainale.»

President lisas, et hindab oikumeenilise patriarhi tegevust Ukrainas, et õigeusklikud saavad pidada liturgiaid iseseisvas Ukraina õigeusu kirikus. Samuti Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kaplanite tegevust Ukrainas ja sõjapõgenikega tegelemisel Eestis. «Koos saame aidata neid, kes praegu kõige rohkem abi vajavad,» sõnas riigipea ja rõhutas, et Ukraina õigeusu kirikul on täita oluline roll ka sõjajärgses Ukrainas, mil tuleb aidata Ukraina rahval toime tulla sõjatraumade, valu ja leinaga.

Samuti avaldas Karis patriarhile tunnustust tema liidrirolli ja inspireeriva eeskuju eest kliima-ja keskkonnaküsimustega tegelemisel ning avaldas lootust, et Eesti algatatud maailmakoristuspäev saab peatselt ÜRO ametlikuks päevaks.