REITINGUD ⟩ Reformierakonna toetus jätkab hoolimata skandaalist tõusu

Erakondade toetusnumbrid näitavad meile sel nädalal, et Reformierakond on vaatamata Kaja Kallase perekondlikele ärisidemetele Venemaaga oma toetust kasvatanud. Erakonna nelja nädala koondtulemus on kolm nädalat järjest liikunud sammhaaval ülespoole. Mitu nädalat oma toetust kasvatanud EKRE tõusutrend on peatunud 24% piirimail. Äsja juhti vahetanud Keskerakond on aga kolmandat nädalat järjest oma suhtelist positsiooni kaotanud. Siinkohal tasub rõhutada, et erakonna juhivahetus nendes toetusnumbrites veel ei kajastu – küsitlusperiood oli selleks ajaks juba sisuliselt läbi, kui Mihhail Kõlvartist erakonna uus juht sai. Küll aga tasub järgmistel nädalatel hoida teravam pilk Keskerakonna toetusnumbritel, sest kui juhivahetusel on mingi kohene mõju, peaks see siis juba ka näha olema.

Kolme väiksema erakonna osas torkab kõige enam silma Isamaa toetuse märkimisväärne kasv viimase kolme nädala jooksul. Selle ajaga on nad oma koondtoetust suurendanud kahe protsendipunkti võrra 11.8%-ni. Kusjuures kaks viimast nädalast küsitlustulemust näitavad erakonnale toetusnumbreid üle 13%, mis annab ootuse selleks, et nende nelja nädala koondreiting võib järgmistel nädalatel veelgi tõusta. Võrreldes mai lõpu seisuga on Isamaa toetust kasvanud koguni enam kui 4 protsendipunkti ehk rohkem kui poole võrra. Sellega on erakond oma viimase vähemalt nelja aasta kõige kõrgemal toetustasemel.

Sotsiaaldemokraatide toetuses hetkel selgemat trendi märgata ei ole. Eesti 200 seevastu on taas alustanud kerge toetuse langusega. Nende toetuse kiire ja järsk valimisjärgne langus pidurdus juuli lõpus, kui erakonna nelja nädala koondtoetus jõudis 7% tasemele. Pärast mõningast tagasipõrget hakkas nende toetus augusti lõpus uuesti langema ning on hetkel 7.4%. Eesti 200 iganädalased tulemused on kaks viimast nädalat olnud selgelt madalamad kui kolm või neli nädalat tagasi, mis viitab sellele, et Eesti 200 nelja nädala koondtoetus võib olla ka järgmistel nädalatel languses.

Tanel PaasÜhiskonnauuringute Instituudi arvamusküsitluste koordinaator