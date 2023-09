«Me peame arutama, kas saata juba siin viibivad Vene numbritega autod Venemaale tagasi või tuleb need konfiskeerida,» ütles Tsahkna videointervjuus Postimehele.

Tsahkna lisas, et tänaseks on ta kutsunud kokku Venemaaga piiri omavate Euroopa riikide välisministrite videokohtumise, et koordineerida oma tegevust ja panna kinni kaubandus Venemaaga.