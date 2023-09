Peaministri viidatud vabatahtlikku täisjulgeolekukontrolli pole ekspertide sõnul olemas

Peaminister Kaja Kallas (RE) on meediaveergudel korduvalt mõista andnud, et nn idavedude teema valguses ei ole kaitsepolitsei teda varasemalt Venemaa seoste eest hoiatanud ega noominud hiljemgi. Nüüd on peaminister märkinud, et tema abikaasa käis vabatahtlikult kapo kontrollis, mis julgeolekuekspertide sõnul pole talle seaduslikult võimalik.