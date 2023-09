Kallas selgitas saadikutele abikaasa äritegevust: laenuandja ei vastuta ettevõtte tegevuse eest

Peaminister Kaja Kallas (RE) meenutas tänasel riigikogu infotunnil rahvasaadikutele, et kui nad soovivad valitsusjuhi lahkumist, saab opositsioon teda umbusaldada. «Kui te suudate veenda ja saada selle enamuse kokku, siis see umbusaldus läheb läbi. Selline tööriist teil täiesti on olemas,» lausus Kallas.