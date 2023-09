Uuring: Kaja Kallas kaotab peaministrikandidaana toetust

Ühtlasi selgub küsitlusest, et värskelt Keskerakonna esimeheks valitud Mihhail Kõlvart on peaministrikandidaatide seas populaarsuselt neljandal kohal. Lisaks Kaja Kallasele edestavad teda Martin Helme ja Urmas Reinsalu.

Võrreldes kaks nädalat tagasi läbi viidud küsitlusega on Kaja Kallase populaarsus 2,1 protsendipunkti võrra madalam. 28.-29. augustini läbi viidud küsitluses eelistas teda peaministrina näha 23,7 protsenti vastajatest.

Praegune peaminister on kõige populaarsem kandidaat lisaks Reformierakonna toetajatele, kus tema toetus on 84 protsenti, ka Eesti 200 toetajate seas 30,4 protsendiga ning naiste seas 21,1 protsendiga. Meessoost vastajad toetavad enim Martin Helmet 23,7 protsendiga, kes on kõige populaarsem ka EKRE toetajate seas 79,2 protsendiga.