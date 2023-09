FOTOD ⟩ Vihula eelarvekõnelused lõppesid kokkuleppeta, Läänemets lahkus vihasena

Kella 21 paiku tabas Postimehe fotograafi kaamerasilm osa valitsuskabineti liikmeid laua taga midagi arutamas.

Postimehele teadaolevalt ei helltanud poliitikud hilistel õhtutundidel lootust, et mingisugust kokkulepet täna saavutatakse. Arutelud jätkuvad ning õndsasse unne poliitikud nii pea ei saa. Küll aga lahkus Vihulast siseminister Läänemets ja seda väga pahas tujus. Koha peal viibivale Postimehe ajakirjanikule keeldus poliitik selgitusi andmast.

Kui eile ja täna hommikul arutasid võimalikke kärpekohti koalitsioonierakondade laiendatud koosseis, siis täna päeval jäi laua taha oluliselt väiksem ring: Kaja Kallas ja Mart Võrklaev (mõlemad RE), Kristina Kallas ja Margus Tsahkna (mõlemad Eesti 200) ning Lauri Läänemets ja Jevgeni Ossinovski (SDE).

Peaminister Kaja Kallas nentis täna päeval Postimehele, et riigieelarve seis on kehv ja põhiline murekoht on, kust hoida kokku kulusid või leida uusi tulusid.