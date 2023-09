Juku-Kalle Raid ⟩ Kõlvarti ja kesikute esimene käik paiskab Narva tagasi vene süsteemi

Katri Raik kõndis kaks aastat Narva linnapeana justkui nõeltel või printsess köiel: kukub-ei kuku? Nüüd see juhtus. Kohe peale seda, kui Miša Kõlvart oli ennast Keskerakonna troonile sisse seadnud ning Narvat väisas, tehti Raikile kambakas. Ilma Kõlvartit oleks võinud asjad teisiti minna. Narva on igal juhul ülejäänud Eestile selga pööramas, mis on igal juhul ohtlik värk.