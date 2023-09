Jaapani kaitsejõudude ülem kindral Yoshida tutvus Eesti riigikaitsega

«Eesti ja Jaapan tajuvad sarnaseid ohte ja neile vastukaaluks otsivad sarnaseid lahendusi,» vahendas kaitseväe peastaap Heremi sõnu. «Vaatamata meie riikide geograafilisele asendile, lähendavad meid eelpool toodud arusaamad. Seetõttu on meil üksteisest ka üht-teist õppida. Üheks märksõnaks on küberkoostöö, kuid on ka teisi valdkondi, kus saame üksteisele kasulikud olla.»