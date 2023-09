Ansip fiktiivsest 400-miljonilisest eelarvereast: hea plaan see kindlasti ei ole

Kuigi Ansip ei pea seda normaalseks ega heaks praktikaks, tõdes ta, et see ei ole esmakordne juhtum. «Meenutagem seda, kuidas Jüri Ratase juhitud valitsus EKREga kirjutas eelarvesse terve miljardi tulusid, mis pidid laekuma riigireformist. Kaja Kallase valitsus pidi hakkama siis seda miljardit kuidagimoodi sisustama,» lausus ta.

Ta lisas: «Aga kindlasti ei ole see hea plaan – jätta praegu mingisugune udune ülesanne, et võtame kusagilt 400 miljonit. Ja kui ollakse praegu sunnitud seda teed minema, siis kindlasti tuleks eelarvesse kirjutada ka varuplaan: mis jäetakse tegemata siis, kui seda raha eelarvesse lihtsalt ei tule.»

Ta tõdes, et arutelud eelarve ümber on läinud väga ebamääraseks ja selle peamine põhjus on tegevuspõhise eelarve kontseptsioonist kinnihoidmine.