Ravita jäetud lapse ema: anusin, et andke tütrele võimalus elada!

Ravimata jätmisel lapsed invaliidistuvad ja surevad. Eesti on nimelt uudsete ravimite kasutuselevõtus Euroopas tagumiste hulgas. Seda eriti haruldasemate haiguste osas.

«Minu väikese printsessi kohta öeldi, et varsti ta enam ei liigu, kuni ta on lõpuks elav laip,» meenutab kolme-aastase Desiree ema Hellika Vellemaa oma elu kõige raskemat aega. «Arst ütles, et ravim on olemas, aga te ei saa seda. Me palusime, anusime, et andke mu tütrele võimalus elada, aga riik ütles meile kindla ei.»

​Vellema perre oli kahe poja kõrvale tüdrukutirts väga oodatud. Tüdruk arenes täiesti normaalselt kuni 10. elukuuni. Desiree ema Hellika märkas, et laps ei taha ennast asjade najal püsti upitada, ta ei tõstnud enam käsi rinnust kõrgemale ja mingist hetkest ei istunudki. Hellika pöördus perearsti poole. Arst arvas, et laps on lihtsalt natuke laisavõitu ja tuleb talle aega anda.