POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Marcel Vichmann: korruptandid üritavad Kiievis mu vara ära võtta

Üks väheseid endiselt Ukrainas tegutsevaid Eesti suurettevõtjaid Marcel Vichmann on tulivihane. Ettevõtja on veendunud, et sõja kattevarjus üritavad Ukraina korrumpeerunud ametnikud talt ära võtta avalikul oksjonil ostetud suurt kinnisvara Kiievi äärelinnas.