Saatejuht Priit Hõbemägi tõdes, et see nädal on olnud kirju uudistest, kes ning miks Keskerakonnast lahkub. Seda kõik seetõttu, et Keskerakonna esimeheks valiti Mihhail Kõlvart.

«Lahkujaid on riigikogu fraktsioonist olnud. Vähe on tähelepanu pööratud sellele, et mida rohkem on lahkujaid, seda vähem saab Keskerakond riigilt toetust,» märkis Ainar Ruusaar [Keskerakonna riigieelarveline toetus siiski ei vähene, kuna see on seotud riigikogu valimistel saadud kohtade arvuga, mitte fraktsiooni suurusega - toim.].